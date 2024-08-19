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İstanbul semalarını dolunay aydınlattı! İşte o eşsiz görüntüler

İstanbul semalarını dolunay aydınlattı! İşte o eşsiz görüntüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.08.2024 22:24
İstanbul semalarında akşam saatlerinde beliren dolunay görenleri mest etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii’siyle birlikte görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu. Her zamankinden daha parlak görünen dolunay eşsiz manzaralar oluşturdu. Dolunayın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi.
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İstanbul semalarını dolunay aydınlattı!
İstanbul semalarını dolunay aydınlattı!
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