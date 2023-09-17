İstanbul Saraçhane'de LGBT terörüne karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"

Aileler, LGBT dayatmasına karşı "Büyük Aile Yürüyüşü" düzenledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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