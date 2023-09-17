17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Saraçhane'de LGBT terörüne karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"

İstanbul Saraçhane'de LGBT terörüne karşı "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2023 15:48
Aileler, LGBT dayatmasına karşı "Büyük Aile Yürüyüşü" düzenledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş o noktadan detayları aktardı. Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
LGBT terörüne karşı yürüyüş LGBT TERÖRÜNE KARŞI YÜRÜYÜŞ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
LGBT terörüne karşı yürüyüş
LGBT terörüne karşı yürüyüş
Eşi intihar etmeyince öldürmüş
Eşi intihar etmeyince öldürmüş
Kastamonu’da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını
Van’da kahreden olay!
Van'da kahreden olay!
Akran zorbalığına karşı neler yapılmalı?
Akran zorbalığına karşı neler yapılmalı?
Genç Vadi açıldı
"Genç Vadi" açıldı
Tokat’ta gizemli mezar
Tokat'ta gizemli mezar
Alanya’da orman yangını
Alanya'da orman yangını
İstanbul’da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi
İstanbul'da iki gemi çarpıştı! Açıklama geldi
AK Parti’den İstanbul’a özel 2024 seçim şarkısı
AK Parti'den İstanbul'a özel 2024 seçim şarkısı
Arbede sırasında ağabeyini vurarak öldürdü
Arbede sırasında ağabeyini vurarak öldürdü
Batman’da cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
Batman’da cami iskelesi çöktü: 1’i ağır 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster