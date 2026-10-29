Kapadokya'daki peribacası faciasının ardından uzmanlardan kritik uyarı! Yeni çökme riski var mı? “Denetim yapılmadan turizme açılmamalı”

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bir peribacasının çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı facianın ardından uzmanlardan kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınında yaşanan olayı değerlendiren maden mühendisi Erdinç Günay, bölgedeki volkanik tüf tabakalarının aşırı yağışlar, sıcaklık değişimleri ve doğal aşınma nedeniyle zamanla dayanıklılığını kaybedebileceğini belirtti. Yağışların zeminde boşalmalara yol açarak peribacalarının taşıma kapasitesini azaltabileceğine dikkat çeken uzman, yeni faciaların önlenmesi için bölgede kapsamlı zemin etütleri ve risk analizleri yapılması gerektiğini vurguladı. Günay, gerekli denetimler tamamlanmadan ve güvenli alanlar belirlenmeden riskli bölgelerin turizme açılmaması çağrısında bulundu.