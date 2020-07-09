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İstanbul pişkin hırsız telefonu çalıp sahibine selam verdi! O anlar kamerada
Güngören'de Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde ticari taksici sürücüsünün kahvaltı yaptığı anı fırsat bilen hırsız, önce camı açık olan aracın içinden telefonu çaldı. Hırsız daha sonra dikkat çekmemek için sürücüye selam verip kayıplara karıştı. Pişkin hırsızın telefonu çaldığı ve selam verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.