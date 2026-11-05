Fenerbahçe'den Liverpool'a Kadıköy'de tarihi darbe! Cem Kerpiççiler zaferin şifrelerini anlattı

A Haber canlı yayınında Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyeti değerlendiren A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler, sarı-lacivertlilerin mücadele gücüne ve orta sahadaki üstünlüğüne dikkat çekti. Kerpiççiler, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesini de doğru bir tercih olarak yorumladı. Samandıra'da radikal değişiklikler beklediğini belirten Kerpiççiler, yeni teknik direktöre zaman tanınması gerektiğini vurguladı.