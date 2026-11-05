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İzmir'den kutsal topraklara motosikletle gittiler! Baba oğul 7 bin kilometre yol yaptı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'den kutsal topraklara motosikletle gittiler! Baba oğul 7 bin kilometre yol yaptı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Onur Şafak Çelik, 7 yaşındaki oğlu Özgür'ü de yanına alarak umre ibadetini yerine getirmek için motosikletiyle yola çıktı. Suriye ve Ürdün üzerinden kutsal topraklara ulaşan baba oğul, 15 gün süren ve yaklaşık 7 bin kilometreyi bulan yolculuklarında unutulmaz anılar biriktirdi. Medine ve Mekke'yi ziyaret eden ikili, yaşadıkları manevi yolculuğu A Haber'e anlattı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan, baba oğulun bu özel yolculuğunun detaylarını aktardı.

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