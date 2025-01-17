İstanbul merkezli 11 ilde dev operasyon: Sahte ilanla dolandırıcılık çetesi çökertildi

İstanbul merkezli 11 ilde sahte ilanla dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Sosyal medyada sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandıran şebekenin, 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptığı ortaya çıktı. Eş zamanlı baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital doküman ve nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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