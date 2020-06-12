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İstanbul Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırı |Video
İstanbul Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
Tartışma sırasında Emrah D. sağlık çalışanının kafasında alkol şişesi parçalayıp dehşeti yaşattı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Emrah D'yi, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.
İstanbul'da Maçka Parkı'nda kan aktı.
Şişli'deki Maçka Parkı'nda perşembe akşamı Psikiyatri Danışmanı Süleyman Dönmez ile bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Emrah D. sağlık çalışanının kafasında alkol şişesi parçalayıp dehşeti yaşattı.
Süleyman Dönmez kanlar içinde kaldı, saldırgan kaçtı.
Boğazından yaralanan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi arkadaşları ve parktakiler yaptı.
Dönmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Emrah D'yi, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.
Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.