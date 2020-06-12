12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırı |Video

İstanbul Maçka Parkı'nda sağlık çalışanına saldırı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2020 13:07
Güncelleme:12.06.2020 13:08
İstanbul Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanın kafasında içki şişesi parçalayarak dehşeti yaşatan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Maçka Parkı'nda kan aktı.

Şişli'deki Maçka Parkı'nda perşembe akşamı Psikiyatri Danışmanı Süleyman Dönmez ile bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Emrah D. sağlık çalışanının kafasında alkol şişesi parçalayıp dehşeti yaşattı.
Süleyman Dönmez kanlar içinde kaldı, saldırgan kaçtı.

Boğazından yaralanan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi arkadaşları ve parktakiler yaptı.

Dönmez ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Emrah D'yi, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yakalayıp gözaltına aldı.
Zanlının kasten yaralamadan 5, mala zarar vermeden 1 ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmadan 1 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sağlık çalışanına saldırı
İstanbul'da sağlık çalışanına saldırı
Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
Virüs tedbirleri kapsamında üçüncü cuma namazı heyecanı
Ankara'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Ankara'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
Ambulans çalan şüpheli: Gezmek için çaldım
Ankara'da sel ölüm getirdi! Annesi 'gitme' dedi hayatını kaybetti
Ankara'da sel ölüm getirdi! Annesi 'gitme' dedi hayatını kaybetti
İstanbul'da 6 ilçede eş zamanlı operasyon
İstanbul'da 6 ilçede eş zamanlı operasyon
Kaçakçılara darbe! 2 buçuk milyon...
Kaçakçılara darbe! 2 buçuk milyon...
Gece gündüze döndü! O anlar kamerada
Gece gündüze döndü! O anlar kamerada
Yoldan çıkan otomobil metro raylarına uçtu
Yoldan çıkan otomobil metro raylarına uçtu
Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu
Başkent Ankara sağanak yağmura teslim oldu
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber'e anlattı
Dünyanın konuştuğu olayı A Haber'e anlattı
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Gaz kuyusu yandı! Binlerce kişi...
Daha Fazla Video Göster