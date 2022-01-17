17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Küçükçekmece’de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2022 02:02
Küçükçekmece’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişinin yaralandığı saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kahvehaneye kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kahvedeki çok sayıda kişi, içeride bulunan masalar ve duvar arkalarını kendilerine siper edindi. Saldırının ardından kahvehanede bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak, durumu polise ihbar etti.

Olay sırasında yaralanan 2 kişi ise çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kahvehane çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede çok sayıda kurşunun kahvehaneye isabet ettiği belirlenirken, kahvehane önündeki 1 şüpheli gözaltına alındı.



SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, saldırganın kahvehanenin yanına gelip sokaktan içeriye silahla ateş ettiği, kahvehanedekilerin bir süre sonra dışarı çıktığı, dışarı çıkan kişilerden birinin seke seke yürüdüğü görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırı sırasında kahvehanede vatandaşların kendini korumaya çalışması da yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul’da kahvehaneye silahlı saldırı
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı
İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
İstanbul’da AVM’de intihar şoku
İstanbul'da AVM'de intihar şoku
HÜRJET için geri sayım sürüyor
HÜRJET için geri sayım sürüyor
Çengelköy’ün ’PALA DAYI’sı
Çengelköy'ün 'PALA DAYI'sı
Kayıp ihbarı verilen adamın cesedi bulundu
Kayıp ihbarı verilen adamın cesedi bulundu
Kadıköy’deki tantuniciden inanılmaz savunma!
Kadıköy'deki tantuniciden inanılmaz savunma!
Her yerde aranıyor! 3 kişiyi öldürdü
Her yerde aranıyor! 3 kişiyi öldürdü
Yol ortasında şaşırtan manzara
Yol ortasında şaşırtan manzara
Bir zamanlar yasaklı şarkılar
Bir zamanlar yasaklı şarkılar
Eğlenmek isterken beklenen olmadı
Eğlenmek isterken beklenen olmadı
Baltalı ev sahibi: Tekrar saldıracağım
Baltalı ev sahibi: Tekrar saldıracağım
Daha Fazla Video Göster