İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı! Uzmanlar: Bugün dışarı çıkmayın

En sıcak yaz ayının yaşandığı İstanbul'da, gölgede 38 derece sıcaklık bekleniyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Peki, yaşlı ve hastalar sıcağa karşı kendilerini nasıl korumalı? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN