İstanbul için hafta sonu kar uyarısı! Cumartesi ve Pazar günü kar yağışı bekleniyor! Uzman isimden kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika haberi... Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, kar için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu.

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