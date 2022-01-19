19 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul için hafta sonu kar uyarısı! Cumartesi ve Pazar günü kar yağışı bekleniyor! Uzman isimden kritik uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Son dakika haberi... Marmara, Karadeniz, Ege'nin doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, kar için tarih vererek kritik uyarılarda bulundu.