İstanbul Havalimanı’ndan rekor hedefler: 85 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz

İstanbul Havalimanı 2023-2024 yılı toplantısı düzenlendi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen 2024 yılında 85 milyon yolcuyu taşımayı hedeflediklerini ve havalimanını kargo anlamında da dünya merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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