İstanbul Havalimanı'nda ülke tanıtım müzesi

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 316 eserin yer aldığı 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın yüzleri' adlı sergiyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açtı.

Bakan Ersoy 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın Yüzleri' sergisinin açılışına katıldı. İstanbul Havalimanı'nda bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Türkiye'nin Hazineleri, Tahtın yüzleri' adlı sergininin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve davetliler katıldı. Yolcuların hizmetine sunulan müzede insanlık tarihinin bilinen ilk barış anlaşması 'Kadeş Antlaşması' ile Osmanlı Sultanlarına ait 'Tılsımlı gömlekler, kaftanlar gibi ilgi çekici pek çok eser yer alıyor. Açılışın ardından Bakan Ersoy beraberindekiler ile birlikte müzeyi gezdi.





AMAÇ TRANSİT YOLCULARI DA TURİZME KAZANDIRMAK



Müze açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile turizm stratejik sektör olarak kabul edildi. Turizm gelirlerini arttırmak için yeni stratejileri devreye aldık. Bunların içinde en önemlisi tanıtım stratejilerinde yaptığımız değişikliklerdi. İlk etapta geçen yıl Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirdik. Dünyada 100 yıldır kullanılan bir sistemi Türk turizm sektörü hayatına kazandırdık. Tanıtım stratejilerinde çeşitliliğe giderken yeni stratejileri devreye aldık. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Havalimanı Müzesi. Dünyada HUB noktası olarak bilinen sayılı büyük havalimanlarında mevcut olan bugünden itibaren de İstanbul gibi dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan ve en büyük hub noktalarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda hayata geçireceğimiz müzesi Türk turizmine kazandırmış oluyoruz. Amaç, transit yolcuları da turizme kazandırmak. Bu müzenin en büyük özelliği havalimanı ile birlikte bir cazibe noktası olması. Sadece İstanbul için değil Tüm Türkiye'yi Anadolu'yu kapsayan özelliğinin olması. Göbeklitepe'den başlayarak Çatalhöyük, Hitit, Urartu, Lidya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet ödenimlerini kapsayan Anadolu'daki tüm medeniyetleri anlatan eserleri bir araya getirdiğimiz bir müze hayata geçiriyoruz" dedi.





HER YIL KONSEPT DEĞİŞECEK



Türkiye'ye gelen yabancı yolcuların bu müzeye büyük ilgi göstereceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bu misafirler geçen yıl 15 milyonu buldu. Bir bu kadar da Türkiye'ye getirmeye başardığımız İstanbul'a giriş yapmadan transit geçiş yapan bir 15 milyon daha vardı. Bu misafirin aklını çelmek Anadolu'nun farkındalığını yaratmak için böyle bir projeyi sadece kültür amaçlı değil tanıtım amaçlı olarak da hayata geçiriyoruz. Amacımız her yıl 15 milyon transit yolcunun aklını çelerek neler kaçırdığını kendine göstererek bir dahaki seneki seyahat programında İstanbul'u ve Türkiye'yi tatil programına almasını sağlamak. 15 milyon da İstanbul'dan giriş yapıp sonra ülkesine dönen misafir var. Onlara da Anadolu'nun genelindeki kültürel zenginliklerimiz tarihi zenginliklerimizi tanıtıp bir dahaki sene farklı bir programla Türkiye'ye gelmesi için yeni bir amaç yaratmaya çalışıyoruz. En son teknolojilerin kullandığın bir müze burası. İstanbul gibi destinasyonların 'devamlı misafir' dediğimiz her yıl gelen bazen yılda iki kere gelen bir kitlesi var. Onları da unutmadık. Her yıl içerideki konsepti değiştirip yeni zenginliklerimizi tanıtım ortamı yaratarak onların defalarda Türkiye'ye gelmesi sağlayacak bir konsepti hayat bugün itibari ile geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



316 ESER YER ALIYOR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "Aziz İstanbul'umuza Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünya çapında eseler kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. Bu eserlerden 2019 Nisan ayında hizmete giren İstanbul Havalimanımız dünyaya açılan en büyük kapımız oldu. Geçtiğimiz sene hizmete giren İstanbul Havalimanı dünyaya açılan en büyük kapımız oldu. Geçen yıl ülkemiz ve İstanbul'umuz turizm alanında destan yazdı. Türkiye'yi ziyaret eden 51 milyon 700 bin turistin 15 milyonu İstanbulumuzu tercih etti. Havalimanımız açıldığı günden salgının başladığı Mart ayına kadar 64 milyondan fazla misafir ağırladı, 400 binden fazla uçuşa ev sahipliği yaptı. Salgın sonrası 15 Temmuz 2020'ye kadar 40 bin uçuşla 4 milyona yakın yolcuyu ağırladı. Dünyanın en büyük havalimanı müzesini açıyoruz. Bu müzede sergileyeceğimiz eserlerle yolcularda bir iz bırakmak, tatil rotalarını değiştirmek istiyoruz. Bin metrekarelik alanda her yıl faklı bir yüzle tanıtım yapacak. Müzemizin bu yıl ki teması 'Türkiye'nin hazineleri, tahtın yüzleri' oldu. 29 müzeden 316 eser bulunacak bu sergimizde Anadolu'nun ve İstanbul'un binlerce yıllık birikimini, kralların imparatorların kişisel eşyalarını, portrelerini; bir zamanlar dünyanın yönetildiği ejdat tahtını en modern teknolojik imkanlarla sergileyeceğiz" dedi.





ÜLKE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK



İstanbul Havalimanı Müzesi'nin hizmete açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise şunları söyledi: "Türkiye'nin Hazineleri; Tahtın Yüzleriö sergisi kapsamında tarih öncesi Göbeklitepe ve Çatalhöyük dönemlerinden kalma eserler ile tarih çağlarındaki Anadolu uygarlıklarına, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler sergileniyor. Tarihe iz bırakmış 15 döneme ve dönemini temsil eden lider ve hükümdarlara yer verilen bir animasyon çalışması da müzemizde yer alıyor. Bu müze ile tek tek görülmesi mümkün olmayan bazı orijinal eserler, tek bir çatı altında toplanmış oldu. Türkiye'ye giriş yapan her yolcu, tek bir müzede tarihimizdeki önemli eserleri görme fırsatına sahip olacaktır. Küresel aktarma ve dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat alanları gibi her anlamda da buluşma merkezi olmasını amaçlıyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz önemin göstergesi olarak, İstanbul Havalimanı Müzesi'nin ülke tanıtımımıza da katkı sağlamasını planlıyoruz. Özellikle havalimanımızdan transit uçuş yapan yabancı yolculara ülkemizin kültürel değerleri ile dokunabilir, bir sonraki uçuşlarında ülkemize gelmelerini sağlayabilirsek ülke turizmimize de önemli bir katkı sunmuş olacağız. Her zaman altını çizdiğim gibi; yaptığımız işin başı da sonu da insan. İstanbul Havalimanı'nda insana dokunan, Türkiye'ye değer kazandıracak her projenin destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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