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İstanbul güne sisle uyandı

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Giriş: 04.12.2020 10:51
Güncelleme:04.12.2020 11:28
İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. Trafikte görüş mesafesi azaldığı için sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı. Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi.

Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.

TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Çok sayıda amatör balıkçı da Beykoz Çubuklu Sahiline gelerek balık tuttu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da oluşturdu.

ŞEHİR HATLARI'NIN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, İstinye-Çubuklu arabalı vapuru, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Haliç ve Boğaz hattı, Küçüksu-İstinye ile Anadolukavağı-Üsküdar arasındaki vapur seferleri yapılamıyor.

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