16 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum
Son dakika haberi... Haftanın ilk mesai gününde megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul yeni güne trafik yoğunluğu ile başladı.
Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Megakente trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyelerinde.