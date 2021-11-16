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İstanbul güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum

A Haber
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Giriş: 16.11.2021 08:51
Son dakika haberi... Haftanın ilk mesai gününde megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafikte yoğunluk ne durumda? Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul yeni güne trafik yoğunluğu ile başladı.

Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı. Megakente trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyelerinde.

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