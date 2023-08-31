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İstanbul Fatih'te yayalaştırma projesi ne durumda? İşte İBB'nin "bitti" dediği yarım kalan proje

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 16:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih'teki Ordu Caddesi'nde başlattığı yayalaştırma projesinin bittiğini duyurdu. Ancak çalışmalar halen devam ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktadan aktardı.
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