İstanbul Esenyurt'ta plastik fabrikasında büyük yangın

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta bulunan plastik fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki fabrikadan saat 00.15 sularında alevlerin yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Kıraç İtfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 buçuk saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz 1584. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre plastik imalatı yapan bir fabrikada yangın çıktı.



Çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek fabrikayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



FABRİKA İŞÇİLERİ YANGINA MÜDAHALE ETMEK İÇİN SEFERBER OLDU



Haberi duyan fabrika işçileri koşarak yangının çıktığı fabrikaya geldi. İşçiler yangının daha da büyümesini engelleyebilmek için, fabrika çevresinde bulunan plastik sandalyeleri hızla olay yerinden uzağa taşıdı.

Şiddetli rüzgar yangının büyümesine yol açtı.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve fabrikayı tamamen sardı.

Alevler gökyüzünde çevre ilçelerden görülebilecek boyutlara ulaştı.



CAN KAYBI VE YARALI YOK



Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı esnada fabrikada herhangi bir işçi bulunmuyordu.

İşçinin bulunmaması da olası facianın önüne geçti.