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İstanbul Esenyurt'ta İETT otobüsü faciası

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Giriş: 01.02.2022 22:49
İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, R.K. idaresindeki 34 CVA 709 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.

Her iki araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İETT otobüsü faciası
İETT otobüsü faciası
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