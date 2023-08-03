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İstanbul depreme hazırlanıyor! Özel deprem yasası geliyor

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 12:25
Güncelleme:03.08.2023 12:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da deprem riskine dikkat çekerek 5 milyon 800 bin bağımsız birimin dörtte biri riskli açıklamasında bulundu. YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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