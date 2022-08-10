İstanbul dahil 9 il için sağanak uyarısı!

10 Ağustos hava durumu raporu son dakika yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.