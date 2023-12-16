16 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul dahil 17 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerde başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporunda ise bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul dahil 14 kente sarı, 3 kente turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterirken Trakya'da ise Edirne'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.