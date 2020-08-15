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İstanbul Çekmeköy'de faciadan dönüldü! Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

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Giriş: 15.08.2020 18:17
Güncelleme:15.08.2020 18:18
İstanbul Çekmeköy Şile Otoyolu'nda devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti. Tırın başka araçaların üzerine devrilmemiş olması olası bir faciayı önledi. Sıcak gelişmenin detaylarını olay yerinden A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı. Çekmeköy'de devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde seyreden 34 CPR 931 plakalı hafriyat tırı, Reşadiye Kavşağı mevkisinde sürücüsü Yasin Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Bariyerlere çarptıktan sonra devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyol, Şile yönünde trafiğe kapatıldı. Devrilen tırın vinçlerle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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