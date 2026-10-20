Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklama! Tasfiye sürecinde son durum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklamasında sorunlu fonların tasfiyesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yılmaz, fonlara yatırım yapmanın suç olmadığını, hukuka aykırı işlemlerle piyasayı bozmanın ise suç teşkil ettiğini vurguladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Cansın Helvacı, açıklamayı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.