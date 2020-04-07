07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk! Havadan böyle görüntülendi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
07.04.2020

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk! Havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberine göre İstanbul’da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli fırtına İstanbul'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına denizin rengini değiştirdi.

Fırtınanın etkisiyle Karadeniz'den gelen akıntının hızlandığı görüldü. Fırtınadan dolayı gemilerinde zorluklar hareket ettiği dikkat çekti.

Öte yandan deniz suyunun bulanık hale geldiği görüldü. İstanbul Boğazı'ndaki alışık olunmayan bu durum havadan görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk!
İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk!
80 yaşında koronavirüsü yendi
80 yaşında koronavirüsü yendi
Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Camiye gizlice yaptığı anons şoke etti
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Cezayı yiyince bakın ne dedi...
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Milyonluk maske baskını!
Milyonluk maske baskını!
Vahşet! Otomobille gelip ateş açtı
Vahşet! Otomobille gelip ateş açtı
Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı
Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı
Evde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
Evde doğum yapan kadın için ekipler seferber oldu
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı! 21 bin...
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı! 21 bin...
Yasağı dinlemedi cezayı yedi!
Yasağı dinlemedi cezayı yedi!
Koronavirüs Karayipler'de hızla yayılıyor!
Koronavirüs Karayipler'de hızla yayılıyor!
Daha Fazla Video Göster