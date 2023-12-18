18 Aralık 2023, Pazartesi
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İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! Denizden çıkartıldı yüzü tanınmaz halde
İstanbul Beşiktaş’ta denizde yüzeye vurmuş bir cesede rastlandı. Denizde birinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerinde başlatılan inceleme sonucu cesedin yabancı uyruklu erkek bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Cesedin yüzünün tanınmayacak halde olduğu bilgisi de verildi.