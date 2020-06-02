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İstanbul Beyoğlu’nda taksici dehşeti! Fas uyruklu kadın 22 lira için... | Video

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Giriş: 02.06.2020 09:43
Güncelleme:02.06.2020 09:53
İstanbul Beyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı. İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan dehşet verici olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H.(24), doğum yapan ablasını görmek için İstanbul'a geldi. Taksim'de bir otele yerleşen kadın, olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan Cengiz K.(39) idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiyi durdurarak bindi.

TAKSİCİDEN KADINA TOKAT!

Kadının Kasımpaşa'ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı. Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri anlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K, kadına elini kaldırarak tokat attı. Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti. Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadının yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

FASLI KADINI DARP EDEN TAKSİCİ SERBEST

Olayın ardından bir süre şok geçiren kadın polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, kadınla konuşarak taksinin plakasını ve sürücünün eşkalini öğrendi. Darp edilen kadın ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı. Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K'ya emniyette ifadesi alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.



İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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