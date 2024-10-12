12 Ekim 2024, Cumartesi
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İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı kamerada!
İstanbul Beyoğlu’nda madde bağımlısı bir şüpheli, yol kenarında duran polis memurunu boynundan bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, polis memurunun sağlık durumu öğrenildi.