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İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı kamerada!

İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı kamerada!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 12:17
Güncelleme:12.10.2024 12:17
İstanbul Beyoğlu’nda madde bağımlısı bir şüpheli, yol kenarında duran polis memurunu boynundan bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, polis memurunun sağlık durumu öğrenildi.
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