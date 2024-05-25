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İstanbul Beykoz'da Trabzon mahallesi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 16:53
Şimdi sizleri İstanbul'daki küçük Trabzon'a götüreceğiz. 1300'e yakın Trabzonlunun yaşadığı Beykoz'daki İshaklı Mahallesi'nde, neredeyse her yer bordo-mavi. Mahalleli Trabzon'daki tüm geleneklerini bu sevimli mahallede yıllardır yaşatmaya çalışıyor.
İstanbul Beykoz’da Trabzon mahallesi
İstanbul Beykoz'da Trabzon mahallesi
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