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İstanbul Bebek'te restoranın iskelesi çöktü! Müşterilerin kurtarılma anı kamerada

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Giriş: 23.12.2022 21:54
Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı olay sonrası 4 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
İstanbul Bebek’te restoranın iskelesi çöktü!
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