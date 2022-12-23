İstanbul Bebek'te restoranın iskelesi çöktü! Müşterilerin kurtarılma anı kamerada

Bebek'te Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Beşiktaş Kaymakamlığı olay sonrası 4 vatandaşın yaralandığını açıkladı.