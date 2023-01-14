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İstanbul Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı

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Giriş: 14.01.2023 00:22
İstanbul Başakşehir’de polis ekiplerine maskeli saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Yaralanan polis memuru Başakşehir Çam ve Sakura hastanesine kaldırıldı.
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