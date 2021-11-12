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İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında eşini öldüren zanlı tutuklandı

İHA
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Giriş: 12.11.2021 21:00
Güncelleme:12.11.2021 21:00
Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Bahçelievler'de dün yaşanan olayda Satı Mehmet Demirci, (34), çocuklarını okula götüren 11 yıllık boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi dönüşte sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü.

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Satı Mehmet Demirci, polislere susma hakkını kullanmak istediğini söylemişti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Demirci, sevk edildiği adli makamlar tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlı Demirci emniyette olduğu gibi nöbetçi savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği'nde de susma hakkını kullanmak istediğini söyleyerek savunma yapmadı.

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