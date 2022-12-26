İstanbul Avcılar'daki patlama anı A Haber'de! Kiracının yaktığı evdeki patlama anı kameralara işte böyle yansıdı

İstanbul Avcılar'da bir kiracı, zam yapmak isteyen ev sahibine olan öfkesini, evi yakarak çıkarmaya çalıştı. Evde yaşanan patlamanın görüntüsüne A Haber ulaştı.

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