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İstanbul Avcılar'daki patlama anı A Haber'de! Kiracının yaktığı evdeki patlama anı kameralara işte böyle yansıdı

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 13:50
İstanbul Avcılar'da bir kiracı, zam yapmak isteyen ev sahibine olan öfkesini, evi yakarak çıkarmaya çalıştı. Evde yaşanan patlamanın görüntüsüne A Haber ulaştı.
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