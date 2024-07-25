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İstanbul Avcılar'da facia ucuz atlatıldı

İstanbul Avcılar'da facia ucuz atlatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 10:24
İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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