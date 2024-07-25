İstanbul Avcılar'da facia ucuz atlatıldı

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıkarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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