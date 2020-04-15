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İstanbul Avcılar’da coronavirüs tehdidine rağmen insan ve araç trafiği azalmadı
Türkiye’de koronavirüs tehdidine karşı sıkı tedbirler alınırken bazı bölgelerden gelen görüntüler şaşkınlıkla karşılanıyor. İstanbul'da Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.
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