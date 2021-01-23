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İstanbul Arnavutköy'de korkutan fabrika yangın! A Haber olay yerinde...

A Haber
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Giriş: 23.01.2021 17:33
Güncelleme:23.01.2021 17:35
Son dakika haberleri... İstanbul Arnavutköy'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. A Haber muhabiri Emirhan Ergen olay yerinden yaşanan son durumu aktardı. Ergen, yangın nedeniyle ölen veya yaralananın olmadığını aktardı. Yangın nedeniyle fabrikanın bahçesinde bulunan 3 araç küle döndü.
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