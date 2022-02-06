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Isparta’daki elektrik kesintisi! Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen A Haber’de son durumu anlattı

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 13:25
Güncelleme:06.02.2022 13:42
Isparta'daki kardan dolayı zarar gören elektrik hatlarındaki onarım devam ediyor. Son durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A Haber canlı yayınında anlattı. Başdeğirmen, "Akşama kadar her yere elektrik verilecek." ifadelerini kullandı.

Isparta'daki kardan dolayı zarar gören elektrik hatlarındaki onarım devam ediyor. Son durumu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, A Haber canlı yayınında anlattı.

Başdeğirmen, "Akşama kadar her yere elektrik verilecek." ifadelerini kullandı. Başdeğirmen, "44 mahallemizin hiç birinde ulaşımla alakalı sıkıntımız yok." dedi.

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Kesinlikle böyle bir olay olmadı. İddialar doğru değil. Yaşlı bir vatandaşımız elektriği var sobası var normal bir ölüm olduğunu düşünüyoruz. Kendi haline yaşayan bir vatandaş. Akli dengesinde de biraz rahatsızlık olduğu belirtildi. Onun raporunu tıp bildirecek kesin ölüm sebebi belli olacak. Fakat evine güvenlik görevlileri girdiği zaman elektriğinin olduğu sobasının da kurulu yakacaklarının da olduğu görüldü. Burada bir bilgi kirliliği var. Normal bir ölümdür. Bu ölümü farklı şekilde lanse etmeye çalışanlar var.

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