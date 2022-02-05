Yüz yüze eğitime 5 gün ara! Yoğun kar yağışı sonrası Isparta'da son dakika gelişmesi
Isparta İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararda şehir genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün boyunca ara verildiği açıklandı. Diğer yandan kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Isparta İl Hıfzısıhha Kurulu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.
Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.
VALİLİK: İLERLEYEN SAATLERDE ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANACAK
Isparta Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamının ulaşıma açıldığı, ana arterler ve caddelerde ulaşımın sağlandığı, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır. Elektrik enerjisinin en kısa zamanda verilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir. Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır."
BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA
Kar yağışının ardından elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesi ile ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır" dedi.
Isparta'da 3 Şubat'ta gün boyu süren kar yağışının ardından kentte elektrik kesintileri yaşandı. 3 Şubat Perşembe gününden itibaren kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Isparta'ya geldi. Isparta İl Afet ve Acil Durum Merkezi'ne gelen Bakan Dönmez, Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer kurum amirlerinden son durum hakkında bilgi aldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, köy yolları dahil tüm ulaşım yollarının açık olduğunu söyledi. Isparta'yı destekleyen 3 adet indirici enerji trafo merkezi olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında da ciddi hasarlar söz konusu oldu. Isparta'yı destekleten 3 tane indirici enerji trafo merkezimiz var. Bu trafo merkezlerinde arızalar oluştu. Buna bağlı olarak il genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ekiplerimizin yoğun çalışması ile birlikte ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu. Ancak olayın gerçekleştiği anda il merkezimiz ve 8 ilçe merkezinde 188 köyde toplamda 113 bin 236 abone enerjisiz kaldı. İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538'e düştü. Şu an itibariyle il genelinde 299 bin aboneden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesi ile ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır" dedi.
"ISPARTA'DA ZOR GÜNDE DEVLETİMİZ MİLLETİMİZİN YANINDADIR"
Ekip sayısının yaklaşık 6 katına çıkartıldığını belirten Bakan Dönmez, "İklim ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye ettiğimiz araç ve gereç sayısı 280'e çıktı. Yaklaşık 5 -6 kat arttırmış olduk. 63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratör ile kesintilere müdahale ediliyor. Daha öncede ülkemizin muhtelif yerlerinde son birkaç yıldır sel, yangın ve deprem hadiseleri yaşamıştık. O gün oralarda devletimiz olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren nasıl bulunduysa bugün Isparta'da zor günde devletimiz milletimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.
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