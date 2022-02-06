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Ara tatil sona erdi! Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek

A Haber
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Giriş: 06.02.2022 08:51
Yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatilin ardından yarın ders başı yapacak. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmeyecek. Ancak bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle şimdiden okulların ertelendiği bilgisi var. Isparta'da yoğun kar nedeniyle okullar 5 gün daha tatil. A Haber editörü Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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