İsmailağa camii önünde silah sesleri! Ateş açıp kayıplara karıştı

İstanbul Fatih’te cuma namazı sırasında İsmail Ağa Cami'nin önüne gelen bir kişi cami avlusunda silahla havaya ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüpheli olay yerinden kaçtı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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