Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında! Meteorolojiden kritik uyarı: O bölgelerde sağanak ve fırtına bekleniyor

Yurt genelinde yaz sıcakları etkisini iyice artırırken, Meteoroloji'den bazı bölgeler için kritik uyarılar geldi. Hafta sonu planı yapan vatandaşlar "Hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt ararken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında il il hava durumu raporunu değerlendirdi. Karadeniz için sağanak ve dolu uyarısı yapan Tek, İstanbul’un kuzey sahillerinde denize girecekleri ise 'çeken akıntı' tehlikesine karşı uyardı. İşte bölge bölge son hava durumu tahminleri...