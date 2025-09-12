12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İslahiye'de kabak hasadı başladı! İlk kez alternatif ürün olarak ekildi
İslahiye’de kabak hasadı başladı! İlk kez alternatif ürün olarak ekildi

İslahiye'de kabak hasadı başladı! İlk kez alternatif ürün olarak ekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 14:38
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ilk kez alternatif ürün olarak ekimi yapılan kabak hasadına başlandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslahiye’de kabak hasadı başladı! İlk kez alternatif ürün olarak ekildi
Bilgisayar oyunlarındaki büyük tehlike!
Bilgisayar oyunlarındaki büyük tehlike!
İslahiye’de kabak hasadı başladı!
İslahiye'de kabak hasadı başladı!
Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali!
Türkiye'nin en büyük yapay zeka festivali!
Suça karışan çocuk düzenlenmesi nasıl olacak?
Suça karışan çocuk düzenlenmesi nasıl olacak?
Eğitimde bütüncül gelişim modeli!
Eğitimde bütüncül gelişim modeli!
İstanbul’un su kaynağında korkutan görüntü!
İstanbul'un su kaynağında korkutan görüntü!
Poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
Poligondan 300 mermi çalan genç yakalandı
CHP’de mutlak butlan mesaisi!
CHP'de mutlak butlan mesaisi!
Ev almak isterken dolandırıldılar!
Ev almak isterken dolandırıldılar!
Otel faciasında yeni deliller dosyada
Otel faciasında yeni deliller dosyada
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
İstanbul yeni güne nasıl başladı?
Yanan depo havadan görüntülendi
Yanan depo havadan görüntülendi
Daha Fazla Video Göster