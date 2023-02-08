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İskenderun'da enkaz altında kalan 16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı

AA
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Giriş: 08.02.2023 16:03
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki erkek çocuğu, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
16 yaşındaki çocuk 56 saat sonra kurtarıldı
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