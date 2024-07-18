İshal, kusma, yüksek ateş şikayetlerinde artış! Çocuklarda yaz virüsü neden yayılıyor? Uzman isim A Haber'de uyardı

Çocuklarda yaz virüsü yayılıyor. Virüsün nedeni havuzlar mı? Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Evşen Çetin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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