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İşe gitmek için dakikalarca otobüs beklediler

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10.05.2020
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, normalde kalabalığın ve trafiğin yoğun olduğu Kadıköy ve Üsküdar'da sakinlik hakimdi. Ancak sağlık personelleri, güvenlik görevlileri ve kamu görevlileri gibi yasaktan muaf olanlar, sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıktı. Toplu ulaşım araçlarında kısıtlı sayıda yolcu uygulaması ve normale göre daha az sefer sayısı olduğu için bazı vatandaşlar, dakikalarca duraklarda beklemek zorunda kaldı.
İşe gitmek için dakikalarca otobüs beklediler
İşe gitmek için dakikalarca otobüs beklediler
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