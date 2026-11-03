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İşçi yatakhanesinde yangın paniği! 9 araç ve 21 personelle müdahale edildi, faciadan dönüldü
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşçi yatakhanesinde yangın paniği! 9 araç ve 21 personelle müdahale edildi, faciadan dönüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında, işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere 9 araç ve 21 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenen bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. 64 yataklı konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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