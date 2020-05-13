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İş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı

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13.05.2020
Karaman’da kapısına benzin dökülerek iş yerini kundaklamak isteyen kişi kendini yaktı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde yaşandı.

İş yerinin önüne gelen 24 yaşındaki A.D., önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü. Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı. Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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