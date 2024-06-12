13 Haziran 2024, Perşembe
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İş yerine giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan endişe yarattı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Siteler Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı gören esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘yılan timi’ iş yerine gitti. Ekibin yaklaşık 30 dakika süren arama çalışmasında gizlendiği yer tespit edilen yılan aparatla yakalandı. Ekip daha sonra yılanı ormanlık alanda doğaya bıraktı.