Baba 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü
Baba 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Baba 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Giriş: 04.12.2025 16:16
Konya’nın Hüyük ilçesinde Mahmut Vurulmaz (38), tarladan evine dönerken husumetlilerinin saldırısına uğradı. Devrilen elektrikli bisikletten savrulan Vurulmaz, önce darp edildi, ardından 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanırken, soruşturma sürüyor.
