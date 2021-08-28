İş kazası hayatını karattı! 5 yıldır güneşe hasret

Yaşadığı iş kazası sebebiyle vücudunun pek çok yerlerinde hasar oluşan ve 5 senedir güneşe çıkamayan, yalnızca kapalı havalarda dışarı havaya çıkabilen 23 yaşındaki gencin tek hayali var.

Sivas'ta yaşayan Talip Çirci (23), 2016'da başına bir İstanbul'da bir iş kazası geldi. Torna makinasına elini kaptıran genç, makine gücü ile havada savruldu. Vücudunun pek çok yerinden yaralanan genç 5 ay komada yattı ve 1 seneyi aşkın süre tedavi oldu. Beynine ve bel bölgesine şant takılan Çirci, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi.

KOLLARINI KULLANAMIYOR

Zamanla hastalığı artan genç 5 senedir güneşli havada dışarı çıkamıyor. Çirci'nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor. Tedavi olmak isteyen Çirçi iyileştikten sonra güneş altında bol bol gezmek istiyor.

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5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci,' dedi.