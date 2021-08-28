29 Ağustos 2021, Pazar
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İş kazası hayatını karattı! 5 yıldır güneşe hasret
Yaşadığı iş kazası sebebiyle vücudunun pek çok yerlerinde hasar oluşan ve 5 senedir güneşe çıkamayan, yalnızca kapalı havalarda dışarı havaya çıkabilen 23 yaşındaki gencin tek hayali var.
5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci, "İstanbul'da çalışırken torna kazası geçirdim. Torna kazası geçirdikten sonra 9 ay İstanbul Silivri'de özel bir hastanede tedavi gördüm. Kaza sonucu iki kolumu kullanamıyorum. Başım ve belimde şant var. Şuanda ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda burnumdan sıvı geliyor. Tedavi olmak istiyorum. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Akşam 7-8 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum. Günüm böyle geçiyor. Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bende utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Kazayı 2016 da geçirdim. 2016'dan bu zamana böyleyim. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum'' dedi.
Sivas'ta yaşayan Talip Çirci (23), 2016'da başına bir İstanbul'da bir iş kazası geldi. Torna makinasına elini kaptıran genç, makine gücü ile havada savruldu. Vücudunun pek çok yerinden yaralanan genç 5 ay komada yattı ve 1 seneyi aşkın süre tedavi oldu. Beynine ve bel bölgesine şant takılan Çirci, kaza sonrası kollarını da kullanamaz hale geldi.
KOLLARINI KULLANAMIYOR
Zamanla hastalığı artan genç 5 senedir güneşli havada dışarı çıkamıyor. Çirci'nin dışarı çıktığı anda burnundan sıvı gelmeye başlıyor. Kollarını kullanamadığı için burnunu temizleyemeyen Çirçi, etraftaki insanların bakışlarında da rahatsız oluyor. Tedavi olmak isteyen Çirçi iyileştikten sonra güneş altında bol bol gezmek istiyor."HİÇ DIŞARI ÇIKMIYORUM"
5 yıldır dışarı çıkamayan Talip Çirci, "İstanbul'da çalışırken torna kazası geçirdim. Torna kazası geçirdikten sonra 9 ay İstanbul Silivri'de özel bir hastanede tedavi gördüm. Kaza sonucu iki kolumu kullanamıyorum. Başım ve belimde şant var. Şuanda ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda burnumdan sıvı geliyor. Tedavi olmak istiyorum. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Akşam 7-8 gibi yarım saat dışarı çıkıyorum. Geri içeri giriyorum. Günüm böyle geçiyor. Gündüzleri hiç dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıktığım zaman burnumdan sıvı geliyor. Ellerim tutmadığı için burnumu temizleyemiyorum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bende utandığımdan hiç dışarı çıkmıyorum. Kazayı 2016 da geçirdim. 2016'dan bu zamana böyleyim. Şantın takıldığı ilk zamanlar böyle bir sıkıntım yoktu. Doktorum 6 ayda bir muayeneye geleceksin demişti ben 7 sene oldu gidemedim. Bol bol güneş altında gezmek istiyorum'' dedi.