İş görüşmesinde skandal taciz! Yeni görüntüler dava dosyasında

Yaklaşık bir ay önce ATV Haber’in ekranlara getirdi bir haberde; iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını bunu dile getirdiğinde de tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve araştırmalar devam ediyordu. Şüpheli tüm savunmasında iddiaları reddetmişti. Ama dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.

