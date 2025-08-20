20 Ağustos 2025, Çarşamba

İş görüşmesinde skandal taciz! Yeni görüntüler dava dosyasında
İş görüşmesinde skandal taciz! Yeni görüntüler dava dosyasında

İş görüşmesinde skandal taciz! Yeni görüntüler dava dosyasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 16:23
Yaklaşık bir ay önce ATV Haber’in ekranlara getirdi bir haberde; iş görüşmesine giden genç bir kadının tacize uğradığını bunu dile getirdiğinde de tehdit edildiğini aktarmıştık. O günden bu yana hukuki süreç ve araştırmalar devam ediyordu. Şüpheli tüm savunmasında iddiaları reddetmişti. Ama dava dosyasına tacize dair görüntü kayıtları da girdi.
